Берн одолжит «Укрзалізниці» 500 миллионов евро на развитие подвижного состава.

Как передает Зеркало недели, решение подписали 27 августа в Офисе президента.

Полноценными сторонами договора стали Министерство инфраструктуры Швейцарии, «Укрзалізниця», компания Stadler и Швейцарское агентство по страхованию экспортных рисков SERV.

— Впервые за годы независимости Украина привлекает экспортное финансирование из Швейцарии на государственном уровне. Это открывает значительные возможности в направлении обновления подвижного состава Укрзалізниці, — говорится в сообщении.

В соглашении прописаны такие пункты: локализация производства Stadler со строительством нового завода на территории Украины, закупка 60 новых электропоездов для проекта City Express, 30 поездов для развития пригородного сообщения в столице, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром, обновление подвижного состава для обеспечения межрегионального сообщения: речь идет о 20 новых региональных электропоездах и еще 10 дальнего следования.

— Нам нужен современный мировой опыт, технологии и реальные мощности, которые смогли не в далекой перспективе, а уже через 2-3 года запустить новые пригородные маршруты City Express в Киеве, Харькове и Днепре. Поэтому мы приветствуем компанию Stadler в Украине — это значительно усилит конкуренцию и качество услуг на украинском рынке, — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, исполняющий обязанности председателя правления «Укрзалізниці» Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей.