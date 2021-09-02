В Хмельницком наблюдается наиболее благоприятный бизнес-климат и эффективное экономическое управление. Город набрал 67,65 балла из 100 возможных, что является самым высоким показателем среди украинских городов. Николаев занял 37-ю строчку с результатом в 44,59 балла. Таким образом Николаев принадлежит к группе городов с низким Индексом конкурентоспособности городов Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс конкурентоспособности городов Украины (ИКГ) 2021». Исследование провела компания Info Sapiens.

В общей сложности в рейтинг вошли 45 городов — 24 областных центра и 21 город с населением более 73 тысяч человек.

Выводы исследователей по Николаеву:

• Николаев является одним из городов, где консультации при регистрации бизнеса смогли получить меньше половины респондентов — 46,9%.

• В Николаеве предприниматели тратят в среднем 14,6 дня на соблюдение местных регулировок (требований архитектурно-строительного контроля, благоустройства, аренды коммунального имущества). Это более чем в 2 раза больше чем средний показатель для всех городов — 5,7 дня.

• В Николаеве предприниматели тратят самую высокую среди всех городов долю годового дохода на обеспечение безопасности / защиту бизнеса (охрану, оборудование, судебные процедуры)

• 2,5% опрошенных испытывали попытки рейдерского захвата в течение 2019 – 2020 годов.

• В Николаеве 12,7% респондентов сообщили о «неофициальных платежах» при общении с представителями городской власти по любым вопросам в течение 2019 - 2020 годов (показатель для всех опрошенных — 9,6%).

• Только 39,8% опрошенных в Николаеве знают об антикоррупционных мерах городской власти.

• В Николаеве только 27,0% опрошенных считают, что городские власти «очень хорошо» или хорошо» относятся к частному бизнесу.

• 38,6% опрошенных соглашаются, что городские власти Николаева поддерживает создание нового бизнеса. Это ниже среднего показателя для исследованных городов (46,1%).

• Также только треть опрошенных (35,2%) соглашаются, что городская власть поддерживает существующий бизнес.

• Только 9% опрошенных указывают, что есть «значительные» и «очень значительные возможности» представителей бизнеса участвовать в разработке местных стратегических документов

В группу с высоким ИКГ вошли 10 городов: Ивано-Франковск (65,41), Львов (64,75), Мукачево (64,61), Бахмут (64,55), Тернополь (64,47), Винница (63 ,75), Мариуполь (62,27), Александрия (62,22), Мелитополь (61,02) и Чернигов (59,96). Украинская столица заняла 30-е место с 50,27 балла.

Индекс был составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов. Среди них — создание бизнеса; доступ к публичному имуществу; прозрачность и открытость данных; стоимость соблюдения законодательства; налоги и сборы; неформальные платежи и коррупция; безопасность ведения бизнеса; лидерство городской власти; ресурсы для развития и поддержка инноваций.

Напомним, в Николаеве 6% жителей до сих пор считают, что живут в городе корабелов, 82% николаевцев с ними не согласны. Примечательно, что при этом 38% горожан считают, что у Николаева, как у города именно корабелов, есть будущее — 40% не разделяют это мнение.