В Хмельницком наблюдается наиболее благоприятный бизнес-климат и эффективное экономическое управление. Город набрал 67,65 балла из 100 возможных, что является самым высоким показателем среди украинских городов. Николаев занял 37-ю строчку с результатом в 44,59 балла. Таким образом Николаев принадлежит к группе городов с низким Индексом конкурентоспособности городов Украины.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс конкурентоспособности городов Украины (ИКГ) 2021». Исследование провела компания Info Sapiens.
В общей сложности в рейтинг вошли 45 городов — 24 областных центра и 21 город с населением более 73 тысяч человек.
Выводы исследователей по Николаеву:
• Николаев является одним из городов, где консультации при регистрации бизнеса смогли получить меньше половины респондентов — 46,9%.
• В Николаеве предприниматели тратят в среднем 14,6 дня на соблюдение местных регулировок (требований архитектурно-строительного контроля, благоустройства, аренды коммунального имущества). Это более чем в 2 раза больше чем средний показатель для всех городов — 5,7 дня.
• В Николаеве предприниматели тратят самую высокую среди всех городов долю годового дохода на обеспечение безопасности / защиту бизнеса (охрану, оборудование, судебные процедуры)
• 2,5% опрошенных испытывали попытки рейдерского захвата в течение 2019 – 2020 годов.
• В Николаеве 12,7% респондентов сообщили о «неофициальных платежах» при общении с представителями городской власти по любым вопросам в течение 2019 - 2020 годов (показатель для всех опрошенных — 9,6%).
• Только 39,8% опрошенных в Николаеве знают об антикоррупционных мерах городской власти.
• В Николаеве только 27,0% опрошенных считают, что городские власти «очень хорошо» или хорошо» относятся к частному бизнесу.
• 38,6% опрошенных соглашаются, что городские власти Николаева поддерживает создание нового бизнеса. Это ниже среднего показателя для исследованных городов (46,1%).
• Также только треть опрошенных (35,2%) соглашаются, что городская власть поддерживает существующий бизнес.
• Только 9% опрошенных указывают, что есть «значительные» и «очень значительные возможности» представителей бизнеса участвовать в разработке местных стратегических документов
В группу с высоким ИКГ вошли 10 городов: Ивано-Франковск (65,41), Львов (64,75), Мукачево (64,61), Бахмут (64,55), Тернополь (64,47), Винница (63 ,75), Мариуполь (62,27), Александрия (62,22), Мелитополь (61,02) и Чернигов (59,96). Украинская столица заняла 30-е место с 50,27 балла.
Индекс был составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов. Среди них — создание бизнеса; доступ к публичному имуществу; прозрачность и открытость данных; стоимость соблюдения законодательства; налоги и сборы; неформальные платежи и коррупция; безопасность ведения бизнеса; лидерство городской власти; ресурсы для развития и поддержка инноваций.
Напомним, в Николаеве 6% жителей до сих пор считают, что живут в городе корабелов, 82% николаевцев с ними не согласны. Примечательно, что при этом 38% горожан считают, что у Николаева, как у города именно корабелов, есть будущее — 40% не разделяют это мнение.
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В Хмельницком наблюдается наиболее благоприятный бизнес-климат и эффективное экономическое управление. Город набрал 67,65 балла из 100 возможных, что является самым высоким показателем среди украинских городов. Николаев занял 37-ю строчку с результатом в 44,59 балла. Таким образом Николаев принадлежит к группе городов с низким Индексом конкурентоспособности городов Украины.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс конкурентоспособности городов Украины (ИКГ) 2021». Исследование провела компания Info Sapiens.
В общей сложности в рейтинг вошли 45 городов — 24 областных центра и 21 город с населением более 73 тысяч человек.
Выводы исследователей по Николаеву:
• Николаев является одним из городов, где консультации при регистрации бизнеса смогли получить меньше половины респондентов — 46,9%.
• В Николаеве предприниматели тратят в среднем 14,6 дня на соблюдение местных регулировок (требований архитектурно-строительного контроля, благоустройства, аренды коммунального имущества). Это более чем в 2 раза больше чем средний показатель для всех городов — 5,7 дня.
• В Николаеве предприниматели тратят самую высокую среди всех городов долю годового дохода на обеспечение безопасности / защиту бизнеса (охрану, оборудование, судебные процедуры)
• 2,5% опрошенных испытывали попытки рейдерского захвата в течение 2019 – 2020 годов.
• В Николаеве 12,7% респондентов сообщили о «неофициальных платежах» при общении с представителями городской власти по любым вопросам в течение 2019 - 2020 годов (показатель для всех опрошенных — 9,6%).
• Только 39,8% опрошенных в Николаеве знают об антикоррупционных мерах городской власти.
• В Николаеве только 27,0% опрошенных считают, что городские власти «очень хорошо» или хорошо» относятся к частному бизнесу.
• 38,6% опрошенных соглашаются, что городские власти Николаева поддерживает создание нового бизнеса. Это ниже среднего показателя для исследованных городов (46,1%).
• Также только треть опрошенных (35,2%) соглашаются, что городская власть поддерживает существующий бизнес.
• Только 9% опрошенных указывают, что есть «значительные» и «очень значительные возможности» представителей бизнеса участвовать в разработке местных стратегических документов
В группу с высоким ИКГ вошли 10 городов: Ивано-Франковск (65,41), Львов (64,75), Мукачево (64,61), Бахмут (64,55), Тернополь (64,47), Винница (63 ,75), Мариуполь (62,27), Александрия (62,22), Мелитополь (61,02) и Чернигов (59,96). Украинская столица заняла 30-е место с 50,27 балла.
Индекс был составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов. Среди них — создание бизнеса; доступ к публичному имуществу; прозрачность и открытость данных; стоимость соблюдения законодательства; налоги и сборы; неформальные платежи и коррупция; безопасность ведения бизнеса; лидерство городской власти; ресурсы для развития и поддержка инноваций.
Напомним, в Николаеве 6% жителей до сих пор считают, что живут в городе корабелов, 82% николаевцев с ними не согласны. Примечательно, что при этом 38% горожан считают, что у Николаева, как у города именно корабелов, есть будущее — 40% не разделяют это мнение.