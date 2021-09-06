В Первомайске Николаевской области купят 4 квартиры переселенцам, пострадавшим из-за войны на Донбассе. Такое решение приняли депутаты городского совета в пятницу, 3 сентября.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Всего в Первомайске живут около 300 переселенцев.
— Покупаем первые 4 квартиры, по распределению и решению исполкома будем вручать ключи от этих квартир. Эти квартиры предоставят не в частную собственность, они коммунальные, их предоставят как аренду, — рассказала начальница городского управления соцзащиты Ольга Колесниченко.
Она добавила, что приоритет в получении таких квартир будет у тех, чьи профессиональные специальности нужны городу.
— Например, медики, они являются приоритетными. Также в приоритете сегодня многодетные семьи, семьи с инвалидами, семьи с пенсионерами, — добавила Ольга Колесниченко.
Напомним, 29 августа, в Первомайске состоялся марш в память о воинах, погибших на востоке страны, защищая Украину от российской агрессии.
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В Первомайске Николаевской области купят 4 квартиры переселенцам, пострадавшим из-за войны на Донбассе. Такое решение приняли депутаты городского совета в пятницу, 3 сентября.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Всего в Первомайске живут около 300 переселенцев.
— Покупаем первые 4 квартиры, по распределению и решению исполкома будем вручать ключи от этих квартир. Эти квартиры предоставят не в частную собственность, они коммунальные, их предоставят как аренду, — рассказала начальница городского управления соцзащиты Ольга Колесниченко.
Она добавила, что приоритет в получении таких квартир будет у тех, чьи профессиональные специальности нужны городу.
— Например, медики, они являются приоритетными. Также в приоритете сегодня многодетные семьи, семьи с инвалидами, семьи с пенсионерами, — добавила Ольга Колесниченко.
Напомним, 29 августа, в Первомайске состоялся марш в память о воинах, погибших на востоке страны, защищая Украину от российской агрессии.