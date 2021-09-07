В конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения, который включает в себя обновленные цены на электроэнергию и газ — 2553 грн/Гкал.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» заявил директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

По его словам, в декабре прошлого года НКРЕКП утвердило тариф для населения в размере 2000 грн/Гкал, однако на сегодняшний день он является убыточным для теплогенерирующих компаний из-за повышения цен на газ и электроэнергию.

— Экономически обоснованный тариф для населения сегодня составляет 2553 гривны. Действующий тариф прошлого года — 1482. Тариф, который утвердила нам НКРЕКП в декабре прошлого года составляет 2000. Это экономический обоснованный тариф. Но, в тарифе, который утвердила НКРЕКП газ составляет 6,4 гривен (за кубический метр, — прим.), а он уже 7,4. Даже если мы применим тариф НКРЕКП, у нас все равно будет нехватка оборотных средств. У нас возникает разница в тарифах, — заявил Николай Логвинов.

Николай Логвинов напомнил, что согласно постановлению Кабинета министров, местные органы власти должны сами утверждать новые тарифа на некоторые коммунальные услуги, включая тариф на электроэнергию.

— Они (тарифы на тепло для населения и бюджетной сферы, — прим.) должны быть утверждены за 30 дней до начала отопительного сезона. Мы планируем, что это должно быть до конца сентября. Это исключительные полномочия исполкома, — анонсировал Николай Логвинов.

По его словам, во время недавнего совещания в Министерстве регионального развития местным властям настоятельно рекомендовали не повышать стоимость теплоэнергии для населения. Таким образом, разницу между действующим и экономически обосноваными тарифами придется компенсировать из местного бюджета.

— Вопросов (на совещании в Минрегионе, — прим.) было два: подготовка к отопительному сезону и запрет на повышение тарифов. Объяснялось это тем, что разница в тарифах должна быть компенсирована местными органами власти. Государство разрабатывает механизм компенсации этих расходов для городов. Механизма еще нет, но «приказ» о неподнятии тарифа уже есть, — сказал Николай Логвинов.

Николай Логвинов также добавил, что никто из экспертов не берется прогнозировать, чем обернется будущий отопительный сезон в финансовом плане для населения и местных властей.

— Цена газа растет, цена на электроэнергию растет, — все составляющие тарифа. И даже тот тариф, который сегодня НКРЕКП принял он уже «минусовый». Что будет дальше и по итогам отопительного сезона никто прогнозировать не может, — подчеркнул Николай Логвинов.

Ранее глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что упомянутое решение центральной власти было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.