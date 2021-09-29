США по дипломатическим каналам обратилась к Китаю, чтобы убедить китайскую сторону снизить объемы импорта нефти из Ирана. Тегеран из-за развития своей ядерной программы находится под санкциями США.

Об этом сообщает Reuters.

Вопрос закупок иранской нефти обсуждался в июне, во время визита первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Китай, сообщил европейский источник Reuters.

По данным аналитической компании Kpler, средний объем импорта иранской нефти Китаем с начала года составил 553 тысяч баррелей в сутки в августе.

— Мы применяли и будем при необходимости применять наши санкционные полномочия, чтобы реагировать на уклонения Ирана от санкций, в том числе посредством ведения дел с компаниями в Китае. Тем не менее в рамках диалога по Ирану мы подходим к этому вопросу с Китаем дипломатическим путем, и мы полагаем, что так будет эффективнее, — приводит Reuters слова высокопоставленного чиновника США.

Ранее сообщалось, что вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.