В ходе торговой сессии 29 сентября стоимость октябрьских фьючерсов на газ TTF на бирже Ice Futures достигла 1050 долларов за 1000 кубометров.

Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на данные Ice Futures.

Таким образом, цена на газ в Европе обновила исторический максимум. Прошлый максимум был достигнут на торгах 28 сентября — более 1040 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на хабе TTF, что на бирже ICE Futures, вечером в среду достигала EUR 87,45 за МВт-ч, или 1053 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Цены на газ растут из-за низких его запасов в европейских подземных хранилищах.

Напомним, вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.