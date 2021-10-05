Онлайн-казино Космолот - современный игровой портал, который предлагает гемблерам огромное количество игр. Даже самые опытные игроки найдут множество вариантов по своему вкусу среди более чем 1000 игровых слотов. Но это - далеко не все, чем Космолот может развлечь своих пользователей. Для тех, кому хочется разнообразить привычную игру, предлагаются увлекательные квесты с ценными призами и бонусами.

Что такое квесты в онлайн-казино Космолот?

Квесты - дополнительные ивенты, рассчитанные главным образом на активных игроков. Принять в них участие может любой зарегистрированный пользователь сайта. Игровой процесс предполагает выполнение несложных заданий, например - сделать определенное количество спинов или сумму ставок. Задания чаще всего привязаны к конкретным играм. За выполнение квестовых заданий можно получить различные призы: это может быть денежный приз, или бонусы, которые помогут вам в дальнейших играх, например - фриспины или страховка от потерь в игре.

Каждый квест в онлайн-казино Космолот имеет свои отличительные нюансы, но в целом задания чаще всего делятся на несколько категорий:

сделать ставки на обозначенную сумму на определенных автоматах;

сделать депозит (от суммы депозита часто зависит количество полученных бонусов);

поучаствовать в квизе (правильно ответить на вопросы);

пройти специальный турнир.

Как вы можете видеть, квестовые задания обычно не сложны и принять участие может любой игрок, даже новичок. Основной интерес такие ивенты, конечно же, будут представлять для активных игроков, которые могут проходить их в фоновом режиме и получать выгоду практически без дополнительных действий.

Космолот старается всегда радовать пользователей новыми активностями - задания постоянно обновляются и вы всегда сможете разнообразить свой игровой процесс выполнением заданий. В разделе “Квесты” на сайте вы всегда сможете узнать, что сейчас актуально. Этот раздел сайта доступен для всех зарегистрированных пользователей. Также, чтобы узнать об актуальных квестах и прочих активностях, можно подписаться на рассылку или соцсети казино Космолот.

Какие квесты предлагает онлайн-казино Космолот?

Квесты могут быть как сезонными, так и постоянными, и длиться от нескольких дней до нескольких недель, с периодической раздачей призов. Прямо сейчас на сайте онлайн-казино Космолот доступно несколько интересных активностей:

“Еженедельный квиз”. Сделав хотя бы один депозит, игрок может получить доступ к Еженедельному квизу, ответить на вопросы об играх и провайдерах и получить фриспины за правильные ответы или же, в случае неудачи, - бонус за участие.

“Октоберфест”. За 500 отыгранных спинов в игровых слотах по тематике Октоберфеста пользователи получают реальный денежный приз.

“Вращения от Gazmix”. Играя в любые игры от провайдера Gazmix и сделав ставки на 1565 грн, игроки получат 50 фриспинов в самых популярных играх Gazmix.

“Страховка в Настольных играх”. Пройдя минимум 50 раундов в любых настольных играх, пользователь может получить страховку от потерь в игре - от 5% до 15% от суммы чистых потерь.

Ивенты в онлайн-казино Космолот регулярно обновляются, поэтому игрокам рекомендуется держать руку на пульсе и следить за изменениями в соответствующем разделе сайта. Если вы уже зарегистрированы на сайте - изучайте актуальную информацию, принимайте участие и выигрывайте ценные призы и полезные бонусы!

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