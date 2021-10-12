Улица Степовая в селе Актово

Победителем тендера на окончание ремонта улицы Степовой в селе Актово Вознесенского района стало ООО «Буджакстройсервис». Его учредитель Георгий Доценко также является владельцем ЧП «Будзапезпечення», которое выиграло торги весной, разрыло котлован на Степовой, а после было отстранено от работ по решению Антимонопольного комитета.

Об этом сообщают НикВести, ссылаясь на информацию из открытых источников.

Как сообщалось, в сентябре стало известно, что в Актово частное предприятие-подрядчик «Будзабезпечення» разрыло котлован на улице Степовой, которую должно было ремонтировать, а работы так и не выполнило. Как пояснили тогда в госпредприятии «Агентство местных дорог», после заключения договора с данным подрядчиком от Антимонопольного комитета пришло извещение, что «Будзабезпечення» не имело права участвовать в торгах из-за нарушенных им ранее принципов экономической конкуренции. В связи с этим договор пришлось разорвать и объявить новый тендер.

Согласно системе публичных закупок ProZorro, 22 сентября были объявлены торги на окончание работ. Вечером 11 октября госпредприятие обнародовало победителя и сообщение о намерении заключить договор с ООО «Буджакстройсервис». Предприятие предложило наименьшую цену — 836 тысяч 821 гривну за свои услуги.

Отметим, что и ЧП «Будзабезпечення» и ООО «Буджакстройсервис» владеет один и тот же человек — Георгий Доценко. Зарегистрированы они по одному адресу в Вознесенске.

По информации Антимонопольного комитета, ранее «Будзабезпечення» вместе с ФОП Оганесян Л.Г. участвовали в тендере управления ЖКХ Вознесенского горсовета на ремонт участка улицы Черновола. АМКУ выяснил, что данные участники торгов согласовали свои действия во время проведения тендера, устранив между собой конкуренцию.

Примечательно, что Георгий Доценко стал учредителем второго предприятия — «Буджакстройсервис» в июле 2021 года, уже после того, как вышеупомянутым тендером заинтересовался Антимонопольный комитет Украины. Тогда же изменился и юридический адрес предприятия.

Также Георгий Доценко в 2015 году привлекался к административной ответственности из-за коррупционного правонарушения. В решении Вознесенского горрайонного суда сказано, что Георгий Доценко в то время исполнял обязанности начальника филиала «Вознесенский райавтотодор» Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины». Будучи руководителем райавтодора он заключил договор с ЧП «Будзабезпечення» на предоставление услуг дорожной техники на платной основе, не сообщив о конфликте интересов. Суд признал его виновным и назначил 340 гривен штрафа.

Отметим, что в то же время победа «Буджакстройсервис» в повторных торгах не является каким-либо нарушением законодательства. Как пояснил корреспонденту НикВести директор госпредприятия «Агентство местных дорог» Иван Янченко, Антимонопольный комитет наложил санкции на юридическое лицо, а не его владельца. Поэтому «Буджакстройсервис» имел право участвовать в тендере.

В Агенстве также отметили, что рассчитывают закончить ремонт Степовой в ноябре.

— Торги проходят в рамках действующего законодательства. Этим у нас занимаются уполномоченные лица. Главное, чтобы дорога была сделана, предприятие было «чистое» и не было нарушений тендерного законодательства. Пока сезон, работаем, думаю, где-то к середине следующего месяца закроем эту дорогу, — сказал Иван Янченко.

Ранее сообщалось, что стал известен перечень городских дорог, которые отремонтируют за 250 миллионов гривен кредитных средств и денег бюджета Николаева. В частности, средства на ремонт дорог планируется распределить следующим образом: 150 миллионов кредитных денег – на капитальный ремонт дорог, 100 миллионов гривен – на текущий ремонт и ещё 35 миллионов гривен – на капитальный ремонт дорог.