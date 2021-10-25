Космолот — легальная азартная площадка, где собраны самые популярные игры: казино, слоты, карточные развлечения, несколько видов рулетки. Каталог online автоматов регулярно пополняется сочными новинками.

Классические игровые автоматы или современные с трехмерной анимацией, слоты на любую тематику от фруктов до сериалов, а также баккара, блэкджек и другие азартные игры — лишь небольшая часть того, что ждет посетителей сайта https://cosmolot24.com.ua/.

Что ждет игроков

Новые технологии не обходят стороной и гемблинг-индустрию. Среди новых слотов все чаще появляются игровые автоматы Делюкс и 3D. В первом случае речь идет об усовершенствованных версиях уже популярных автоматов, с дополнительными возможностями, новыми линиями и расширенным функционалом.

Второй тип новых слотов — уникальные «механические гангстеры», которые появились совсем недавно. Основной акцент здесь сделан на натуральную графику, максимально приближая ощущения игрока к реальным.

Ознакомиться со списком новых игр можно в каталоге Космолота: https://cosmolot24.com.ua/top/new/. Кроме одиночных игр, на сайте можно принять участие в турнире, лотерее или пройти онлайн-квест.

Бонусы для новых и постоянных игроков

Каждый зарегистрировашийся игрок может рассчитывать не только на красочные игры, но и на приветственные бонусы, а также специальные акции.

Например, бонусы начисляются на игровой счет после первого пополнения, а также после второго и третьего внесения средств.

Также бонусы получают и постоянные игроки. Например, пополняя баланс на сумму больше 250 грн, игрок получает 15 бонусных спинов по 5 грн.

Иногда Космолот может дарить подарки пользователям с крупным банкроллом.

Время от времени игровая площадка раздает бонус-коды. Их нужно вводить в специальном окошке в личном кабинете и получать за них денежные подарки.

Каждый зарегистрировашийся игрок может рассчитывать не только на красочные игры, но и на приветственные бонусы, а также специальные акции.

Например, бонусы начисляются на игровой счет после первого пополнения, а также после второго и третьего внесения средств.

Также бонусы получают и постоянные игроки. Например, пополняя баланс на сумму больше 250 грн, игрок получает 15 бонусных спинов по 5 грн.

Иногда Космолот может дарить подарки пользователям с крупным банкроллом.

Время от времени игровая площадка раздает бонус-коды. Их нужно вводить в специальном окошке в личном кабинете и получать за них денежные подарки.

Что попробовать из новых игр

Самыми популярными игры сейчас являются Sun of Egypt 2, Gonzo’s Quest, Solar Queen, Buffalo Power, 100 Joker Staxx.

Если же эти игры уже пройдены, то можно попробовать углубиться в историческую тематику с Book of Ra или же окунуться в атмосферу ночного моря в Poseidon’s Rising от Spinomenal.

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