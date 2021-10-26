Украина начала закупать кислород в Польше. Стоимость одной тонны составила порядка 10-15 тысяч гривен.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «УП».

— Да (Украина уже начала закупать кислород в Польше – УП), с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился, – прим.) на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей. Мининфраструктуры довольно быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам, — сказал Виктор Ляшко.

В ответ на вопрос, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Виктор Ляшко ответил, что «больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности».

Уточняется, что, как свидетельствуют тендеры на Prozorro, больницы закупают кислород у украинских производителей по 10-15 тысяч гривен за тонну.

Ранее стало известно, что в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода. Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке начала искать альтернативные источники поставок кислорода для больниц.