Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна «Газпром» по цене 450 долларов за тысячу кубометров.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну, передает News Maker.
Затем цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах.
— В нынешних условиях это цена в два раза ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре, — заявил Андрей Спыну.
По словам министра, подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также никак не затрагивает Приднестровье
— Что касается долга «Молдовагаз», мы договорились провести независимый аудит в 2022 году. На основе этого аудита определят сумму, и мы проведем переговоры о том, как и когда «Молдовагаз» выплатит этот долг, — добавил Андрей Спыну.
Как сообщалось ранее, правительство Молдовы и российская компания Газпром, контролируемая государством, договорились продлить контракт на поставку российского газа с 1 ноября на пятилетний срок.
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Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна «Газпром» по цене 450 долларов за тысячу кубометров.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну, передает News Maker.
Затем цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах.
— В нынешних условиях это цена в два раза ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре, — заявил Андрей Спыну.
По словам министра, подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также никак не затрагивает Приднестровье
— Что касается долга «Молдовагаз», мы договорились провести независимый аудит в 2022 году. На основе этого аудита определят сумму, и мы проведем переговоры о том, как и когда «Молдовагаз» выплатит этот долг, — добавил Андрей Спыну.
Как сообщалось ранее, правительство Молдовы и российская компания Газпром, контролируемая государством, договорились продлить контракт на поставку российского газа с 1 ноября на пятилетний срок.
|
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Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
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