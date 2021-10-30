Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна «Газпром» по цене 450 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну, передает News Maker.

Затем цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах.

— В нынешних условиях это цена в два раза ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре, — заявил Андрей Спыну.

По словам министра, подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также никак не затрагивает Приднестровье

— Что касается долга «Молдовагаз», мы договорились провести независимый аудит в 2022 году. На основе этого аудита определят сумму, и мы проведем переговоры о том, как и когда «Молдовагаз» выплатит этот долг, — добавил Андрей Спыну.

Как сообщалось ранее, правительство Молдовы и российская компания Газпром, контролируемая государством, договорились продлить контракт на поставку российского газа с 1 ноября на пятилетний срок.