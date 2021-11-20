Частные предприниматели в Коблево заинтересованы в сохранении береговой линии, которая постепенно уходит под воду, и готовы выделить на это деньги, однако просят помощи у областной власти.

Об этом рассказала начальница управления туризма Николаевской облгосадминистрации Татьяна Волынец в ходе брифинга ОГА о результатах туристического сезона 2021 года.

По ее словам, на берегоукрепление в Коблево есть спрос, и бизнесмены намерены своими силами участвовать в создании проекта.

— Бизнес готовый участвовать в этих проектах. Территориальная громада говорит, что они готовы создать проект, но им не хватает денег. Это то, что касается Коблевской ОТГ. По берегоукреплению мы сами, своими силами, сделали все презентации, какие только возможно. И глава облгосадминистрации был с ними и у президента, и в Кабмине. Есть такие проекты, которые нужно решать только на уровне государства, — рассказала Татьяна Волынец.

И добавила, что первая низовая инициатива уже появилась: несколько пансионатов объединились для решения проблемы.

— В этом году нам природа показала, когда постоянно идут дожди, насколько все эти коммуникации не справляются с водой. И восемь пансионатов, которые затронуло это бедствие, объединились и просили, чтобы им помогли. Они готовы финансово, просили, чтобы на следующий год им помогли исправить эту ситуацию. Мы, как управление, можем постоянно привлекать к этому внимание, других рычагов у нас нет. Однако туризм это бизнес, мы с ними постоянно вместе, мы для них промоутеры, постоянно про это говорим и пишем, — акцентировала глава управления туризма.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что проект по берегоукреплению в Коблево уже разработан и подан на государственное финансирование. А причиной размывания пляжей назвали подъем уровня воды в Черном море.