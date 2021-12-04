Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета просит предусмотреть в бюджете города на 2022 год 9 миллионов 562 тысячи 834 гривны на «строительство светофорных объектов».

Соответствующие предложения, поданные департаментом к проекту бюджета Николаева-2022, имеются в распоряжении НикВести.

Речь идет о 9 объектах строительства на:

углу Космонавтов и Турбинной;

углу Херсонского шоссе и Новозаводской;

улице Троицкой в районе церкви;

углу Карпенко и Белой;

углу проспекта Богоявленского и улицы Кобзарьской (район школы № 39);

углу Никольской и Соборной;

углу Космонавтов и Китобоев;

пересечении Троицкой, Александра Янаты и 2-й Набережной.

Адрес еще одного объекта не указан.

Часть проектов уже была изготовлена, а цена увеличилась в связи с их корректировкой, по другим адресам только планируют делать проектно-сметную документацию.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского горсовета несколько раз объявлял торги на капитальный ремонт средств организации движения на перекрестке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского почти за 11 миллионов гривен.