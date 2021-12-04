Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета просит предусмотреть в бюджете города на 2022 год 9 миллионов 562 тысячи 834 гривны на «строительство светофорных объектов».
Соответствующие предложения, поданные департаментом к проекту бюджета Николаева-2022, имеются в распоряжении НикВести.
Речь идет о 9 объектах строительства на:
Адрес еще одного объекта не указан.
Часть проектов уже была изготовлена, а цена увеличилась в связи с их корректировкой, по другим адресам только планируют делать проектно-сметную документацию.
Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского горсовета несколько раз объявлял торги на капитальный ремонт средств организации движения на перекрестке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского почти за 11 миллионов гривен.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета просит предусмотреть в бюджете города на 2022 год 9 миллионов 562 тысячи 834 гривны на «строительство светофорных объектов».
Соответствующие предложения, поданные департаментом к проекту бюджета Николаева-2022, имеются в распоряжении НикВести.
Речь идет о 9 объектах строительства на:
Адрес еще одного объекта не указан.
Часть проектов уже была изготовлена, а цена увеличилась в связи с их корректировкой, по другим адресам только планируют делать проектно-сметную документацию.
Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского горсовета несколько раз объявлял торги на капитальный ремонт средств организации движения на перекрестке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского почти за 11 миллионов гривен.