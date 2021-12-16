Вейджер – к-свто прокрутов, которое вы должны сделать, чтобы иметь возможность вывести бонусные деньги на ваш счета.

Сумма вейджера - к-свто ставок, которое нужно отыграть. Устанавливается онлайн казино.

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В мире компьютерных технологий азартные клубы онлайн имеют большую конкуренцию, поэтому периодически используют всевозможные варианты и средства для привлечения и удержания новых пользователей и клиентов.

Способ заставить обратить на себя внимание — рекламные акции, увеличивающие доход. Часто игроки не понимают значение подобной рекламной акции, поскольку детально не ознакомились с её условиями. В правилах предоставления бонусной программы есть определенное понятие — Вейджер. Давайте выясним, что такое вейджер в онлайн казино и для чего он используется.

Понятие Вейджер

Если говорить простыми словами, то вейджер в казино — минимальное число ставок, обязательное для выполнения пользователем для получения возможности вывести выигрышную сумму из личного кабинета. Количество ставок определяется владельцами игорного клуба, предварительно рассчитывается маркетологами.

Как это работает?

Например, по условиям игорного клуба, необходимо внести на личный счёт в кабинете сто долларов, тогда пользователь получит 100% бонус с вейджером X35. Это означает, что перед тем, как вывести деньги, пользователь должен отыграть вознаграждение, совершив 35 ставок. Bonus может быть полностью утрачен или, наоборот, перемножен.

Помимо вейджера в казино владельцами азартных клубов устанавливаются и другие условия для вывода на банковский счет полученного бонуса:

определенную сумму для осуществления ставок;

один игровой аппарат, на котором потребуется крутить барабан;

временное ограничение отыгрыша – от 14-ти дней до одного месяца.

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С подобными условиями отыграть полученный Bonus становится гораздо сложнее, однако нет ничего невозможного — для этого пользователь должен тщательно изучить математическую теорию вероятности. Приведённый выше пример: после пополнения депозита на сто долларов, пользователь получает привлекательный бонус в 100% с вейджером X30. В данном случае математическое ожидание вычисляется так: 100:30 = 3,33%. Чтобы не остаться в минусе, рекомендуется отдавать предпочтение игре с RTP отдачей как минимум 100–3,33=96,67%.

Причины использования Вейджера

Вейджер в казино используется для удержания нового игрока на определённое время, пока бонусная программа не будет отыграна. Другая цель установления такого ограничения — борьба с охотниками за лёгкими деньгами, сразу выводившими начисленные бонусы без отыгрыша. Сейчас подобная практика полностью прекращена.

Вейджер — именно то, что усложняет жизнь любому охотнику за лёгкими деньгами. На заре становления казино онлайн, когда игровые заведения выдавали бонусы, чтобы привлечь игроков, отыгрыш был сугубо символичным либо его вообще не было. Сегодня подобное просто немыслимо – игорные клубы просто рискуют разориться, если позволят выводить бонусы без отыгрыша.

Наведём несложный пример: игровым клубом предлагается 50% Bonus на депозит в размере 2000 монет, вейджер при этом составляет X30. Игрок получает от казино 1000 монет дополнительно, однако для их вывода необходимо сделать ставки на общую сумму в 30×1000=30000 монет. Разумеется, это можно сделать любым числом ставок, основное — чтобы в сумме они превышали заявленный порог. Когда требования выполнены, игрок может вывести деньги из бонусного счёта без особых ограничений.

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Заключение

Минимальный показатель вейджер в казино составляет X10. В пределах нормы считается показатель X20 — значения выше отыграть крайне тяжело. Если выбирать высоко дисперсионные автоматы, то отыграть бонус практически невозможно. Причина в том, что автоматы могут дать много выигрышей, изначально, «съев» много денег.

В противоположность таким автоматам выступают слоты с низкой дисперсией. Они часто дают выигрыши хоть и маленькие, но в случае с необходимостью отыгрыша вейджеру, это огромный плюс. Таким образом, можно быстро накопить необходимую сумму за счет постоянного круговорота средств. Когда Wager условия будут выполнены, то денежные средства с бонусного перечисляются на реальный счёт. Только тогда появится возможность вывода бонусных средств.

Безвозмездные соблазнительные предложения, как правило, поступают от мошенников. Непорядочные операторы предоставляют клиентам солидные бонусы на счёт, однако вывести их со счёта нереально без дополнительных вложений. Для того чтобы выгодно играть вейджер в казино, потребуется правильно выбирать слоты, имеющие низкую дисперсию, останавливать своё внимание только на выгодных предложениях, где коэффициент отыгрыша минимальный.

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