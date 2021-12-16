Николаевскому зоопарку не хватает сотрудников для обслуживания недавно построенного комплекса «Остров зверей». В связи с этим директор зоопарка Владимир Топчий направил обращение в горсовет о том, чтобы ему разрешили взять в штат еще 4 человека.

Об этом шла речь сегодня, 16 декабря, во время заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета, сообщает корреспондент НикВести.

Владимир Топчий рассказал, что дополнительные сотрудники нужны для обслуживания, в частности, уборки «Острова», площадью 1,5 тысяч квадратных метров. Дополнительные силы нужны также для мытья 400 квадратных метров стекла, которым оборудован комплекс.

— Людей для этих работ у нас нет. Мы просим дополнительно зоопарку выделить 4 штатные единицы для того, чтобы обслуживать этот комплекс, построенный заново. Комиссия по культуре и образования нас поддержала, — отметил Владимир Топчий.

Как заверили его в Департаменте финансов Николаевского горсовета, вопрос о расширении штата зоопарка «может быть решен положительно», если профильная депутатская комиссия по культуре, а также комиссия по бюджету поддержат обращение.

В итоге, члены бюджетной комиссии поддержали обращение своего коллеги Владимира Топчего, рекомендовав расширить штат зоопарка на 4 единицы. Сам депутат не голосовал во избежание конфликта интересов.

Как сообщалось, комплекс летних вольеров «Остров зверей» в Николаевском зоопарке полностью готов. Весной, как только позволит температурный режим, зверей переведут из зимних вольеров в новое место обитания.