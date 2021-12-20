×
ПОИСК ПО САЙТУ
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Your browser does not support the audio tag.
Скрябін - Пусти мене (RMX LALO PROJECT)
облачно
Скорость ветра:
5.1 м/с
Восход солнца:
07:34
Заход солнца:
16:04
Температура завтра:
-2 C°
Николаев
+2 C°
облачно, дождь со снегом
Скорость ветра:
4.3 м/с
Восход солнца:
07:55
Заход солнца:
15:55
Температура завтра:
-6 C°
Киев
0 C°
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
14:07, 20 Декабря, 2021
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
14:07, 20 Декабря, 2021
Важные новости на НикВести
Комментарий
«Есть и другие инфекционные болезни. Без пациентов не останется», — начальник облздрава о возможном прекращении лечения COVID в областной «инфекционке»
Сегодня 14:19
угроза
Федорова заявила, что областная инфекционка с 1 января не принимает COVID-пациентов: «Нас МОЗ приказал уничтожить»
Сегодня 13:24
как оказалось
Без решения сессии: «ЭЛУ Автодорог» Николаева объявило торги на покупку техники в лизинг на ₴34 млн
Сегодня 11:31
Проблема
Николаевцы возмущены болотом вместо тротуара у Широкобальского моста: «Как после бомбежки»
Сегодня 09:22
праздник
Николаевскому зоопарку в честь Дня Святого Николая подарили электромобиль
Вчера 17:09
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
Трансляция
NEW
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция
БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10
Трансляция
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
Трансляция
Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения
Прямая трансляция
Встреча депутатов областного совета с родителями воспитанников интерната №3
Прямая трансляция
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
Трансляция комиссии
Панельная дискуссия «Экология водных ресурсов Николаевщины: состояние, угрозы, решение проблем»
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского областного совета по экологии
Прямая трансляция
Реклама
БЛОГИ
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривен
Олег Мудрак
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути
Станислав Мартиросов
Статьи
Оперативні групи, спецназ «Вимпєл» та «МДБ»: як ФСБ Росії управляє «ДНР» та «ЛНР»?
Незважаючи на численні докази, Росія восьмий рік заперечує, що окупувала частину
Ярослав Кречко, Радіо Свобода
Пам’яті Леоніда Шараєва: «Його слід на землі залишився живим спадком історії»
Не стало Людини, яка тримала на своїх плечах цілу епоху...
«Рідне Прибужжя»
Бюджетная кухня. Часть 4. Капитальные расходы
По экономическому содержанию все расходы городского бюджета делятся на текущие и
Сергей Кантор
Офисы под землей и указатели в никуда. В каком состоянии находятся бомбоубежища в Украине
В Украине, несмотря на переговоры президентов России и США и в преддверии встреч
Борис Сачалко, Андрей Шурин, Настоящее время
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
14:07, 20 Декабря, 2021
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
14:07, 20 Декабря, 2021
Реклама
важные новости
/ 20 декабря, 2021
Комментарий
«Есть и другие инфекционные болезни. Без пациентов не останется», — начальник облздрава о возможном прекращении лечения COVID в областной «инфекционке»
Сегодня 14:19
угроза
Федорова заявила, что областная инфекционка с 1 января не принимает COVID-пациентов: «Нас МОЗ приказал уничтожить»
Сегодня 13:24
как оказалось
Без решения сессии: «ЭЛУ Автодорог» Николаева объявило торги на покупку техники в лизинг на ₴34 млн
Сегодня 11:31
Проблема
Николаевцы возмущены болотом вместо тротуара у Широкобальского моста: «Как после бомбежки»
Сегодня 09:22
праздник
Николаевскому зоопарку в честь Дня Святого Николая подарили электромобиль
Вчера 17:09
НИКВЕСТИ
HD
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения
Встреча депутатов областного совета с родителями воспитанников интерната №3
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
Панельная дискуссия «Экология водных ресурсов Николаевщины: состояние, угрозы, решение проблем»
Заседание комиссии Николаевского областного совета по экологии
БЛОГИ
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривен
Олег Мудрак
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути
Станислав Мартиросов
Статьи
Оперативні групи, спецназ «Вимпєл» та «МДБ»: як ФСБ Росії управляє «ДНР» та «ЛНР»?
Незважаючи на численні докази, Росія восьмий рік заперечує, що окупувала частину
Ярослав Кречко, Радіо Свобода
Пам’яті Леоніда Шараєва: «Його слід на землі залишився живим спадком історії»
Не стало Людини, яка тримала на своїх плечах цілу епоху...
«Рідне Прибужжя»
Бюджетная кухня. Часть 4. Капитальные расходы
По экономическому содержанию все расходы городского бюджета делятся на текущие и
Сергей Кантор
Офисы под землей и указатели в никуда. В каком состоянии находятся бомбоубежища в Украине
В Украине, несмотря на переговоры президентов России и США и в преддверии встреч
Борис Сачалко, Андрей Шурин, Настоящее время