Фьючерсы на нефть марки Brent со снабжением в сентябре в четверг утром во время торгов выросли в цене до 113,08 доллара за баррель.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным издания по состоянию на 5:50, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,6%. При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 110,27 доллара за баррель, прибавив 0,5%.

Цены на нефть выросли в четверг после падения на ранних азиатских торгах, поскольку опасения по поводу нехватки поставок в мире превысили рост запасов бензина и дистиллятов в США.

Опасения по поводу замедления экономического роста по-прежнему ограничивали рост цен.

— Агрессивное повышение процентных ставок центральными банками в последнее время и замедление глобального экономического роста оказывали давление на сырьевые рынки. Ставки на дальнейшее высвобождение нефтяных резервов США и увеличение добычи нефти ОПЕК также приостановили восходящий импульс нефтяного рынка, — сказала аналитик CMC Markets Тина Тен.

Напомним, что США попросили Южную Корею поддержать ограничение цен на российскую нефть в рамках международных санкций.