Экспорт российских энергоносителей в Индию и Китай после масштабного вторжения РФ в Украину принес Кремлю 24 миллиарда долларов в течение всего трех месяцев.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на таможенную документацию.

«Только за три месяца Россия заработала 24 миллиарда долларов от продажи энергоносителей Китаю и Индии после вторжения РФ в Украину, что демонстрирует — как повышение глобальных цен ограничивает усилия США и Европы наказать президента Путина», — отмечается в сообщении.

В частности, Китай выплатил 18,9 миллиарда долларов за российскую нефть, газ и уголь за три месяца до конца мая, что почти вдвое превышает сумму за аналогичный период прошлого года.

Индия уплатила 5,1 миллиарда долларов за тот же период, что больше чем в пятеро по сравнению с подобными закупками за прошлый год.

В целом, из-за повышения цен на энергоносители и увеличения поставок российских ресурсов в Китай и Индию, Кремль получил дополнительно 13 миллиардов долларов от обеих стран по сравнению с теми же месяцами 2021 года.

Ранее сообщалось, что среднемесячные доходы России от экспорта нефти выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. В 2022-м доход РФ от продажи нефти и газа составит около 285 миллиардов долларов.