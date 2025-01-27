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На Миколаївщині 5 компаній позбулися «російського сліду» за останні півроку

За останні півроку п’ять компаній на Миколаївщині видалили зі своєї структури російських власників, попри законодавчу заборону. За цим показником область посіла третє місце в Україні. 

Згідно з аналітикою Опендатабот, найбільше таких компаній у Києві — 47, на Одещині — 8 та на Полтавщині — також 5.

Де бізнеси позбувались російського сліду. Інфографіка: ОпендатаботДе бізнеси позбувались російського сліду. Інфографіка: Опендатабот

За цей час загалом по Україні 93 компанії фіктивно позбулися «російського сліду» , і навіть вигравали державні тендери. Зокрема, 19,4% таких компаній займаються оптовою торгівлею, ще 12,9% спеціалізуються на операціях з нерухомим майном, а 9,7% на будівництві.

Чим займаються компанії з колишніми власниками з Росії. Інфографіка: ОпендатаботЧим займаються компанії з колишніми власниками з Росії. Інфографіка: Опендатабот

Слід зазначити, що загалом понад 18 тисяч компаній з російськими власниками були зареєстровані в Україні на момент повномасштабного вторгнення.

Від початку повномасштабної ці бізнеси активно брали участь у тендерах. Лідирують за держзакупівлями такі компанії з російським минулим:

  • ТОВ «ТЕКСТЕР ЛТД» — 7 тендерів на загальну суму 19,6 мільйони гривень;
  • ТОВ «ВЕЛЕСГАРД» — один тендер на 19,3 мільйони гривень;
  • ТОВ «ЕРА МОБАЙЛ» — 37 тендерів на загальну суму 1,9 мільйони гривень;
  • ТОВ «БРАЦЛАВ» — 27 тендерів на загальну суму 1,7 мільйони гривень;
  • ТОВ «ТЕПЛОВЕНТМОНТАЖ» — 10 тендерів на один мільйон гривень.

Майже у половини таких компаній у 2023 році дохід був до 10 мільйонів гривень. Від 10 до 100 мільйонів гривень заробляли — 12.9% бізнесів. Понад 100 мільйонів гривень змогли заробити дві компанії.

Скільки заробляли бізнеси з колишніми власниками з Росії. Інфографіка: Опендатабот.Скільки заробляли бізнеси з колишніми власниками з Росії. Інфографіка: Опендатабот.

Крім того, до травня 2024 року таких бізнесів було 621. Опендатабот направив звернення до Міністерства юстиції України із проханням перевірити законність таких перереєстрацій. Торік Опендатабот уже звертався до відомства із інформацією про подібні бізнеси. Перевірили лише 10, у 8 випадках дії визнали незаконними, але через пропущені терміни зміни залишилися чинними, а компанії продовжують працювати.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині  у 2024 році розпочали роботу 15 компаній, власниками яких є іноземні громадяни. Найактивніше бізнес в Україні реєстрували громадяни Туреччини, Польщі та США.

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