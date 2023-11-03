Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергія Лупанчука.

Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента.

Іншим своїм указом президент звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, нещодавно глава держави Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Натомість на цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Нещодавно Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони.

Раніше Кабінет міністрів України рішенням від 18 вересня звільнив із займаних посад усіх заступників ексміністра оборони та державного секретаря міністерства.