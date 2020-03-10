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Киностудия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Черная вдова».
Об этом сообщают Буквы.
В фильме будет рассказана предыстория Наташи Романофф — супергероини Черной Вдовы. Впервые она появилась на экране в фильме «Железный человек 2».
Затем героиня фигурировала в двух частях «Первого мстителя» и нескольких частях «Мстителей». События новой картины развернутся до «Мстителей: Противостояние» и прольют свет на таинственную биографию Наташи Романофф.
Главную роль спецагента Наташи Романофф исполнила голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.
«Черная Вдова» станет 24-м фильмом киновселенной, созданной по комиксам Marvel. Также в фильме снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и др.
В украинский прокат фильм выйдет 30 апреля 2020 года.
Напомним, что создатели последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли премьеру кинокартины с марта на ноябрь 2020 года.
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Киностудия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Черная вдова».
Об этом сообщают Буквы.
В фильме будет рассказана предыстория Наташи Романофф — супергероини Черной Вдовы. Впервые она появилась на экране в фильме «Железный человек 2».
Затем героиня фигурировала в двух частях «Первого мстителя» и нескольких частях «Мстителей». События новой картины развернутся до «Мстителей: Противостояние» и прольют свет на таинственную биографию Наташи Романофф.
Главную роль спецагента Наташи Романофф исполнила голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.
«Черная Вдова» станет 24-м фильмом киновселенной, созданной по комиксам Marvel. Также в фильме снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и др.
В украинский прокат фильм выйдет 30 апреля 2020 года.
Напомним, что создатели последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли премьеру кинокартины с марта на ноябрь 2020 года.