Народный депутат Украины VIII созыва Тарас Креминь подготовил к печати книгу «Сто слов об Андрее Антонюке», в которой собраны воспоминания родных, близких и друзей народного художника со всего мира. Презентация книги состоится во время проведения конкурса «Николаевская книга» в апреле 2020 года.

Об этом в комментарии НикВести рассказал Тарас Креминь.

Тиражировать книгу, которая является издательским проектом «Благотворительного фонда Андрея Антонюка» и ОО «Николаевщина — надежный партнер», доверили издательству «Илион». Тираж составит 1000 экземпляров.

— Идея названия книги не случайно. Аналогично называлась книга стихов друга детства Андрея Антонюка, Шевченковского лауреата Винграновского «Сто стихов» (1967), где помещены 99 текстов. А сколько воспоминаний друзей Антонюка со всех уголков планеты — задача для будущих читателей, - сказал Тарас Креминь.

Композиционно книга состоит из вступительной статьи кандидата филологических наук Тараса Креминя, собственно воспоминаний, отдельных публикаций в медиа, а также записей из книг отзывов на выставках художника. При этом, важная составляющая — галерея репродукций картин и зарисовок Антонюка 1963-2013 годов, часть из которых публикуется впервые. Помимо этого, в книге собрано до 1000 фото.

Также в книги размещены копии документов о присвоение звания лауреата Государственной премии Украины имени Тараса .Шевченко.

Среди соавторов международного проекта народные художники Украины Иван Марчук и Феодосий Гуменюк. Также в книге опубликованы воспоминания журналиста Голубовского, который был инициатором первой выставки Антонюка в редакции одесской газеты «Комсомольское знамя» (1967), организатора «квартирников» в Одессе и Москве, коллекционера и галерейщика из Великобритании Асриева, всемирно известного журналиста, главного редактора журнала «Огонек» Коротича, главы Комитета по присуждению Национальных премий Украины имени Тараса Шевченко Макарова и многих других.

Помимо этого, отдельный блок статей написано учредителями благотворительного фонда Андрея Антонюка: народным депутатом Украины VII созыва, главой Николаевской ОГА (2014-2016) Вадимом Мериковим, директором Судостроительного завода «Океан» Василием Капацыной, художником Антонюком, заслуженным журналистом Украины, начальником отдела информационного обеспечения Николаевского городского совета Хоржевской, главой Николаевского общества еврейской культуры Гольденбергом и художником Бахтовым.

— На то, чтобы собрать этот уникальный материал, написать полную биографию Антонюка, сформировать перечень его выставок, а подтверждено 58, встретиться с украинскими и зарубежными друзьями художника, наладить контакты с международными партнерами, ушло 5 лет, - сказал Тарас Креминь.

Стоит отметить, что презентация книги воспоминаний об Андрее Антонюке состоится во время проведения конкурса «Николаевская книга» в апреле этого года.

Андрей Антонюк

Андрей Данилович Антонюк (1943 — 2013) — украинский живописец. Родился в Богополе (ныне город Первомайск). Детство провел на живописных берегах реки Синюхи. Окончил Одесское государственное художественное училище имени Грекова. В 1970 году стал членом Национального союза художников Украины, а на следующий год переехал в Николаев. В 1989 году Андрею Антонюку присвоили звание «Заслуженный художник УССР». В 1994 году получил Государственную премию Украины им. Тараса Шевченко за серию картин: «Митрополит Иларион», «Феофан Прокопович», «Поклонение земле и водам», «Богопольськая Мадонна», «Разговор с Вселенной» мастер. В 1996 году - Почётный горожанин Николаева, в 2006 - Человек года (Николаев), а в 2007 году получил звание «Народный художник Украины».

Напомним, что в Николаевской облгосадминистрации создали комитет, который будет присваивать областную премию народного художника Украины Андрея Антонюка.