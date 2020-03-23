Папа Римский Франциск призвал всех христиан вместе прочитать «Отче наш» в полдень 25 марта.

Об этом он сказал в воскресенье, пишет Левый берег.

— В эти дни испытания, когда человечество дрожит перед угрозой пандемии, хочу предложить всем христианам объединиться в обращении к небесам. Приглашаю всех глав церквей и христианских общин вместе с христианами разных конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю вместе произнести «Отче наш» в следующую среду, 25 марта, в полдень, - рассказал Франциск.

Он также объявил, что в пятницу, 27 марта, лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра. На площади не будет людей. Папа Римский зачитает Слово Божье, затем будет поклонение Святым Дарам с полным отпущением грехов. Это исключительный факт, так как Urbi et Orbi звучит только на Рождество, Пасху и во время выборов нового понтифика.

— На пандемию вируса мы хотим ответить вселенскостью молитвы, сочувствия и нежности, - добавил понтифик.

Ранее сообщалось, что коронавирус в мире и в Украине распространяется из-за однополых браков, считает глава УПЦ КП патриарх Филарет. Он также назвал гомосексуализм злом.