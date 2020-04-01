Вместо отмененного конкурса «Евровидение-2020» 16 мая будет показан специальный концерт без зрителей.

Об этом сообщили организаторы песенного конкурса.

Шоу «Eurovision: Europe Shine A Light» будет длится более двух часов. В нем выступит 41 участник этого года и конкурсанты прошлых лет.

Трансляция будет вестись на сайте конкурса и YouTube

— К сожалению, в этом году не будет конкурса песни Евровидение. Вместо этого мы намерены объединить Европу с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм 16 мая, — заявил супервайзер конкурса Йон Ола Санд.

Напомним, организаторы песенного конкурса «Евровидение» запретили участниками выступать в 2021 году с песней, которую они подготовили на конкурс 2020 года.