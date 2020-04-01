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Вместо отмененного конкурса «Евровидение-2020» 16 мая будет показан специальный концерт без зрителей.
Об этом сообщили организаторы песенного конкурса.
Шоу «Eurovision: Europe Shine A Light» будет длится более двух часов. В нем выступит 41 участник этого года и конкурсанты прошлых лет.
Трансляция будет вестись на сайте конкурса и YouTube
— К сожалению, в этом году не будет конкурса песни Евровидение. Вместо этого мы намерены объединить Европу с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм 16 мая, — заявил супервайзер конкурса Йон Ола Санд.
Напомним, организаторы песенного конкурса «Евровидение» запретили участниками выступать в 2021 году с песней, которую они подготовили на конкурс 2020 года.
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Вместо отмененного конкурса «Евровидение-2020» 16 мая будет показан специальный концерт без зрителей.
Об этом сообщили организаторы песенного конкурса.
Шоу «Eurovision: Europe Shine A Light» будет длится более двух часов. В нем выступит 41 участник этого года и конкурсанты прошлых лет.
Трансляция будет вестись на сайте конкурса и YouTube
— К сожалению, в этом году не будет конкурса песни Евровидение. Вместо этого мы намерены объединить Европу с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм 16 мая, — заявил супервайзер конкурса Йон Ола Санд.
Напомним, организаторы песенного конкурса «Евровидение» запретили участниками выступать в 2021 году с песней, которую они подготовили на конкурс 2020 года.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
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Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
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Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа