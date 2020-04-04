Жюри Букеровской премии (The Man Booker Prize) объявило шорт-лист книг — претендентов награды в этом году.

Список обнародовали на сайте премии.

Всего жюри рассмотрело 124 книги, а в короткий список короткий список вошли шесть претендентов:

«The Enlightenment of The Greengage Tree» (Просвещение сливового дерева) Шокуфех Азар (Иран), анонимный переводчик;

«The Adventures of China Iron» (Приключения китайского железа) Габриела Кабезон Камара (Аргентина), переводчики Илона Макинтайер и Филона Макинтош;

«Tyll» (Тиль) Даниель Кельманн (Германия), переводчик Росс Бенджамин;

«Hurricane Season» (Время ураганов) Фернандо Мелхор (Мексика), переводчик Софи Хьюгс;

«The Memory Police» (Полиция памяти) Йоко Огава (Япония), переводчик Стивен Снайдер;

«The Discomfort of Evening» (Вечерний дискомфорт) Марике Люкас Рейневелд (Нидерланды), переводчик Мишель Хатчинсон.

Имя лауреата премии объявят 19 мая.

Напомним, канадская писательница Маргарет Этвуд и британская писательница Бернардин Эваристо стали победительницами Букеровской премии-2019.