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Жюри Букеровской премии (The Man Booker Prize) объявило шорт-лист книг — претендентов награды в этом году.
Список обнародовали на сайте премии.
Всего жюри рассмотрело 124 книги, а в короткий список короткий список вошли шесть претендентов:
«The Enlightenment of The Greengage Tree» (Просвещение сливового дерева) Шокуфех Азар (Иран), анонимный переводчик;
«The Adventures of China Iron» (Приключения китайского железа) Габриела Кабезон Камара (Аргентина), переводчики Илона Макинтайер и Филона Макинтош;
«Tyll» (Тиль) Даниель Кельманн (Германия), переводчик Росс Бенджамин;
«Hurricane Season» (Время ураганов) Фернандо Мелхор (Мексика), переводчик Софи Хьюгс;
«The Memory Police» (Полиция памяти) Йоко Огава (Япония), переводчик Стивен Снайдер;
«The Discomfort of Evening» (Вечерний дискомфорт) Марике Люкас Рейневелд (Нидерланды), переводчик Мишель Хатчинсон.
Имя лауреата премии объявят 19 мая.
Напомним, канадская писательница Маргарет Этвуд и британская писательница Бернардин Эваристо стали победительницами Букеровской премии-2019.
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Жюри Букеровской премии (The Man Booker Prize) объявило шорт-лист книг — претендентов награды в этом году.
Список обнародовали на сайте премии.
Всего жюри рассмотрело 124 книги, а в короткий список короткий список вошли шесть претендентов:
«The Enlightenment of The Greengage Tree» (Просвещение сливового дерева) Шокуфех Азар (Иран), анонимный переводчик;
«The Adventures of China Iron» (Приключения китайского железа) Габриела Кабезон Камара (Аргентина), переводчики Илона Макинтайер и Филона Макинтош;
«Tyll» (Тиль) Даниель Кельманн (Германия), переводчик Росс Бенджамин;
«Hurricane Season» (Время ураганов) Фернандо Мелхор (Мексика), переводчик Софи Хьюгс;
«The Memory Police» (Полиция памяти) Йоко Огава (Япония), переводчик Стивен Снайдер;
«The Discomfort of Evening» (Вечерний дискомфорт) Марике Люкас Рейневелд (Нидерланды), переводчик Мишель Хатчинсон.
Имя лауреата премии объявят 19 мая.
Напомним, канадская писательница Маргарет Этвуд и британская писательница Бернардин Эваристо стали победительницами Букеровской премии-2019.