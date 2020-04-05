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Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавирус.
Об этом сообщает Лига.
Премьеру «Мулан» перенесли на июль, фильм «Черная вдова» планируют показать в ноябре, а премьера «Круиза по джунглям» отложена на год.
Отмечается, что студия приняла решение выпустить фильм «Артемис Фаул» непосредственно в сервисе Disney +, без выхода в кинотеатрах. Вместе с тем, для большинства своих фильмов Disney выбрала традиционный путь релиза.
Новые даты выхода фильмов Disney:
«Мулан» - 24 июля;
«Черная вдова» - 6 ноября;
«Вечные» - 12 февраля 2021 года;
«Круиз по джунглям» - 30 июля 2021 года;
«Доктор Стрэндж 2» - 5 ноября 2021 года;
«Тор: Любовь и гром» - 18 февраля 2022 года;
«Черная пантера 2» - 6 мая 2022 года;
«Капитан Марвел 2» - 8 июля 2022 года.
Ранее сообщалось, что компания Walt Disney отправляет в вынужденный отпуск с 19 апреля своих сотрудников из-за коронавируса. Об этом сообщили в компании.
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Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавирус.
Об этом сообщает Лига.
Премьеру «Мулан» перенесли на июль, фильм «Черная вдова» планируют показать в ноябре, а премьера «Круиза по джунглям» отложена на год.
Отмечается, что студия приняла решение выпустить фильм «Артемис Фаул» непосредственно в сервисе Disney +, без выхода в кинотеатрах. Вместе с тем, для большинства своих фильмов Disney выбрала традиционный путь релиза.
Новые даты выхода фильмов Disney:
«Мулан» - 24 июля;
«Черная вдова» - 6 ноября;
«Вечные» - 12 февраля 2021 года;
«Круиз по джунглям» - 30 июля 2021 года;
«Доктор Стрэндж 2» - 5 ноября 2021 года;
«Тор: Любовь и гром» - 18 февраля 2022 года;
«Черная пантера 2» - 6 мая 2022 года;
«Капитан Марвел 2» - 8 июля 2022 года.
Ранее сообщалось, что компания Walt Disney отправляет в вынужденный отпуск с 19 апреля своих сотрудников из-за коронавируса. Об этом сообщили в компании.