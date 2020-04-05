Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавирус.

Об этом сообщает Лига.

Премьеру «Мулан» перенесли на июль, фильм «Черная вдова» планируют показать в ноябре, а премьера «Круиза по джунглям» отложена на год.

Отмечается, что студия приняла решение выпустить фильм «Артемис Фаул» непосредственно в сервисе Disney +, без выхода в кинотеатрах. Вместе с тем, для большинства своих фильмов Disney выбрала традиционный путь релиза.

Новые даты выхода фильмов Disney:

«Мулан» - 24 июля;

«Черная вдова» - 6 ноября;

«Вечные» - 12 февраля 2021 года;

«Круиз по джунглям» - 30 июля 2021 года;

«Доктор Стрэндж 2» - 5 ноября 2021 года;

«Тор: Любовь и гром» - 18 февраля 2022 года;

«Черная пантера 2» - 6 мая 2022 года;

«Капитан Марвел 2» - 8 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что компания Walt Disney отправляет в вынужденный отпуск с 19 апреля своих сотрудников из-за коронавируса. Об этом сообщили в компании.