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Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая.
Об этом сообщает издание Variety.
По мнению Тьерри Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели.
— Что такое цифровой фестиваль или цифровой конкурс? Мы должны сначала спросить правообладателей, согласны ли они с таким форматом. Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как вы откроете для себя фильмы «Топ Ган: Мэверик» или «Душа» Pixar где-то еще, кроме кинотеатра? Премьеры этих картин были отложены, чтобы показ состоялся на большом экране. Почему мы должны показывать их раньше, в интернете? — сказал Тьерри Фремо.
Названные им ленты значатся в программе 73-го Каннского кинофестиваля.
Он добавил, что перевод фестиваля в онлайн-формат сопровождался бы риском «пиратских» утечек.
Фестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая. Сейчас он перенесен на лето, точные даты проведения пока не определены.
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Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая.
Об этом сообщает издание Variety.
По мнению Тьерри Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели.
— Что такое цифровой фестиваль или цифровой конкурс? Мы должны сначала спросить правообладателей, согласны ли они с таким форматом. Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как вы откроете для себя фильмы «Топ Ган: Мэверик» или «Душа» Pixar где-то еще, кроме кинотеатра? Премьеры этих картин были отложены, чтобы показ состоялся на большом экране. Почему мы должны показывать их раньше, в интернете? — сказал Тьерри Фремо.
Названные им ленты значатся в программе 73-го Каннского кинофестиваля.
Он добавил, что перевод фестиваля в онлайн-формат сопровождался бы риском «пиратских» утечек.
Фестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая. Сейчас он перенесен на лето, точные даты проведения пока не определены.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь