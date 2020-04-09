Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая.

Об этом сообщает издание Variety.

По мнению Тьерри Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели.

— Что такое цифровой фестиваль или цифровой конкурс? Мы должны сначала спросить правообладателей, согласны ли они с таким форматом. Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как вы откроете для себя фильмы «Топ Ган: Мэверик» или «Душа» Pixar где-то еще, кроме кинотеатра? Премьеры этих картин были отложены, чтобы показ состоялся на большом экране. Почему мы должны показывать их раньше, в интернете? — сказал Тьерри Фремо.

Названные им ленты значатся в программе 73-го Каннского кинофестиваля.

Он добавил, что перевод фестиваля в онлайн-формат сопровождался бы риском «пиратских» утечек.

Фестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая. Сейчас он перенесен на лето, точные даты проведения пока не определены.