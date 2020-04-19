Бездомным позволили жить во Дворце фестиваля в Каннах

Международный Каннский кинофестиваль в этом году будет проходить в онлайн-формате.

Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает «Радио Свобода».

«Никто не знает, что нам принесет вторая половина этого года и будет возможность организовать большое мероприятие фильмов в 2020 году, включительно с Каннским фестивалем. Поэтому Канны решили адаптировать свой формат в этот странный год», — заявил генеральный делегат фестиваля Тьерри Фремо.

Отмечается, что фестиваль пройдет в период с 22 до 26 июня.

В прошлом году «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля получила южнокорейская лента «Паразиты», который впоследствии получил премию «Оскар» как лучший фильм года.

Ранее директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявлял, что киносмотр не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая.