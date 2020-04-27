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Группа архитекторов в понедельник прибыла на строительную площадку по восстановлению после пожара Собора Парижского Богоматери, чтобы принять решение о дальнейшем ходе работ.
Об этом сообщают французские СМИ, передаёт Интерфакс-Украина.
Полтора месяца назад все строительные работы на этом месте прекратили в рамках мер по борьбе против распространения коронавируса.
Специалисты теперь проинспектируют площадку и проведут необходимые подготовительные работы для прибытия на следующей неделе строителей. Ожидается, что в начале мая на работу по восстановлению собора вернутся около 50 рабочих, тогда как в обычное время на объекте трудятся около 170 человек.
Несмотря на полуторамесячную остановку работ, восстановление Нотр-Дама по-прежнему планируется завершить к 2024 году.
Однако, как ранее писала газета «Фигаро», с возобновлением строительства и восстановления могут возникнуть логистические проблемы из-за ситуации с коронавирусом. Некоторые строительные компании, задействованные в реконструкции собора, базируются не в Париже, а в провинции. По этой причине транспортировка строительных бригад и специалистов, а также самих стройматериалов, может быть затруднена, поскольку должна осуществляться при соблюдении мер по социальной дистанции. Также трудности могут возникнуть и с размещением специалистов в Париже в соответствии с повышенными санитарными требованиями.
15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.
Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Богоматери в Париже будет восстановлен.
Французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Целыми также остались святые реликвии собора.
Также при пожаре обрушились крыша и шпиль собора. Ранее Макрон заявлял, что пожар стал ударом для целой нации.
Семья французского предпринимателя, коллекционера и мецената Франсуа Пино заявила о выделении 100 миллионов евро на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери.
Также известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт оценил стоимость восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери примерно в миллиард евро.
В апреле 2020 года один из двух крупнейших колоколов Южной башни Собора Парижской Богоматери зазвонил через год после пожара.
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Группа архитекторов в понедельник прибыла на строительную площадку по восстановлению после пожара Собора Парижского Богоматери, чтобы принять решение о дальнейшем ходе работ.
Об этом сообщают французские СМИ, передаёт Интерфакс-Украина.
Полтора месяца назад все строительные работы на этом месте прекратили в рамках мер по борьбе против распространения коронавируса.
Специалисты теперь проинспектируют площадку и проведут необходимые подготовительные работы для прибытия на следующей неделе строителей. Ожидается, что в начале мая на работу по восстановлению собора вернутся около 50 рабочих, тогда как в обычное время на объекте трудятся около 170 человек.
Несмотря на полуторамесячную остановку работ, восстановление Нотр-Дама по-прежнему планируется завершить к 2024 году.
Однако, как ранее писала газета «Фигаро», с возобновлением строительства и восстановления могут возникнуть логистические проблемы из-за ситуации с коронавирусом. Некоторые строительные компании, задействованные в реконструкции собора, базируются не в Париже, а в провинции. По этой причине транспортировка строительных бригад и специалистов, а также самих стройматериалов, может быть затруднена, поскольку должна осуществляться при соблюдении мер по социальной дистанции. Также трудности могут возникнуть и с размещением специалистов в Париже в соответствии с повышенными санитарными требованиями.
15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.
Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Богоматери в Париже будет восстановлен.
Французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Целыми также остались святые реликвии собора.
Также при пожаре обрушились крыша и шпиль собора. Ранее Макрон заявлял, что пожар стал ударом для целой нации.
Семья французского предпринимателя, коллекционера и мецената Франсуа Пино заявила о выделении 100 миллионов евро на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери.
Также известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт оценил стоимость восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери примерно в миллиард евро.
В апреле 2020 года один из двух крупнейших колоколов Южной башни Собора Парижской Богоматери зазвонил через год после пожара.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
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Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов