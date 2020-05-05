«Видавництво Старого Лева» подготовило видеопрезентацию новой книги кинорежиссера, сценариста и общественного активиста Олега Сенцова «Вторую также стоит приобрести» - апокалиптического романа, написанного в тюрьме.

Об этом сообщил сам автор на странице в Facebook, разместив видео.

— Известные актеры читают отрывки из моего нового романа, — написал Олег Сенцов.

Как отметили в издательстве, сам роман выйдет в свет на следующей неделе, а уже сейчас заказать его можно в онлайн-магазине «Видавництва Старого Лева».

— Книгу Олега Сенцова для вас читали актеры театра и кино: Виктор Андриенко, Елена Узлюк, Виктор Жданов, Римма Зюбина, Анастасия Пустовит и Александр Бегма. Монтировала Екатерина Набережных, — говорится в описании видеопрезентации.

Напомним, в октябре прошлого года в киевском Доме кино Олег Сенцов презентовал сборник малой автобиографической прозы «Маркетер».