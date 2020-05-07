Британский писатель и телеведущий, автор сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер считает, что мир, пострадавший от пандемии коронавируса, не готов к новому сезону технотриллера.

Об этом пишет «Новое время».

— Я все время что-то пишу, но не уверен, что могу сейчас рассказывать о своей работе. Не думаю, что сейчас людям будет интересно смотреть о разложении общества, поэтому я не работаю сейчас ни над одним из этих (эпизодов «Черного зеркала», - прим.). Мне хочется вернуться к комедии, поэтому я писал сценарии, которые заставляют в первую очередь меня смеяться, - сказал Чарли Брукер.

После выхода пятого сезона Чарли Брукер очень туманно отозвался о вероятности выхода продолжения: «Я не думаю, что есть что-то, что может нас остановить. Мы могли бы сделать один раз, мы могли бы сделать непрерывную историю, мы могли бы сделать дополнительные».

Стоит отметить, что британский научно-фантастический сериал «Черное зеркало» раскрывает тему влияния информационных технологий на человеческие отношения. Первый сезон «Черного зеркала» вышел в декабре 2011 года. Всего снято пять сезонов, всех их можно сейчас посмотреть на Netflix.

Напомним, что стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер четвертого сезона популярного сериала «Очень странные дела».