Американская академия киноискусства рассматривает возможность переноса вручения премии «Оскар» в фервале 2021 года.

Об этом сообщает Variety.

Согласно данных анонимных источников на данном этапе конкретные планы далеко не конкретны. Телепередача в настоящее время назначена на 28 февраля 2021 года на канале ABC.

— Вероятно, вручение будет отложено, - сказал изданию один из источников, знакомых с этим вопросом.

Однако этот человек предупредил, что детали, включая возможные новые даты, еще не были полностью обсуждены или официально предложены. Другой источник говорит, что в настоящее время на ABC дата не изменилась.

Причиной переноса являются последствия пандемии коронавируса, повлекшие за собой закрытие кинотеатров и приостановку кинопроката.

Напомгим, 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде.