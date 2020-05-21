Публицист и телеведущий, журналист Павел Казарин стал лауреатом премии имени Георгия Гонгадзе 2020 года.

Церемония награждения транслировалась в прямом эфире на общественном телеканале «UA.Культура».

— Мы живем в реальности, когда за наше сознание борются все, и эту разницу между реальностью и представлением людей о реальности пытаются увеличивать как отдельные «фрики», как отдельные политики, так и целые государства. У нас на самом деле есть много поводов, чтобы проиграть , но я не вижу никакого повода для того, чтобы складывать оружие. Потому что побеждать, когда ты в большинстве, это очень легкое дело, а побеждать, когда ты есть таким «андердогом», возможно, это и есть настоящее дело, которому ты можешь посвятить свою жизнь. Дезертировать не станем именно потому, что это было бы нечестно и невежливо по отношению к человеку, имя которого носит эта премия. Именно поэтому остаемся на местах и работаем! — сказал лауреат премии Казарин.

Премия имени Георгия Гонгадзе — это концептуальная новая награда в области журналистики, основанная в 2019 году Украинским ПЕН в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской Бизнес-Школы и изданием «Украинская правда». Премия призвана поддержать тех журналистов, которые придерживаются принципов и ценностей независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, ведущие к решению или пониманию определенных проблем в обществе, к изменениям в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом. Претендовать на премию могут только журналисты, работающие в Украине, которые последние 5 лет оставались в профессии. Сумма вознаграждения для лауреата составляет $3000. Премия вручается ежегодно 21 мая, в день рождения Гонгадзе.

Напомним, первым лауреатом премии имени Георгия Гонгадзе стал Вахтанг Кипиани.