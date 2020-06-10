Итальянская полиция в сотрудничестве с французскими коллегами нашла похищенную в прошлом году работу британского уличного художника Бэнкси, посвященную жертвам теракта в парижском «Батаклане».

Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

«Похищенная работа Бэнкси в память о жертвах теракта в Париже в ноябре 2015 года найдена в Италии», — говорится в сообщении.

Граффити появилось на задней двери концертного зала «Батаклан» в Париже в июне 2018 года. В результате атаки террористов в «Батаклан» во время концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal погибли 90 человек.

Неизвестные похитили работу в январе прошлого года. Тогда дверь с картиной художника вывезли в микроавтобусе.

«Мы вернули дверь, похищенную в «Батаклане», с работой Бэнкси с изображением печальной молодой девушки», — сказал в Терамо представитель итальянской полиции, добавив, что рейд проводился совместно с французскими коллегами.

Работа Бэнкси была найдена в заброшенном фермерском доме в регионе Абруццо. Детали операции будут раскрыты позже в четверг во время пресс-конференции.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Париже украли еще одно граффити всемирно известного уличного художника Бэнкси.