Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что теперь белые актеры не будут озвучивать персонажей с другим цветом кожи.

Об этом сообщает Variety, передают Буквы.

— В дальнейшем у «Симпсонов» больше не будет белых актеров, озвучивающих небелых персонажей, — говорится в заявлении продюсеров.

Это решение было принято менее чем через час после того, как актер Майк Хенри объявил, что больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в «Гриффинах».

Отмечается, что «Симпсоны» в течение последних нескольких лет неоднократно подвергались критике на расовой почве, в частности из-за индийского персонажа Апу. На фоне этого актер Хэнк Азария, который озвучивал Апу, в январе заявил, что больше не будет заниматься его озвучкой.

Напомним, что стриминговий сервис Netflix рассказал, какие фильмы, сериалы и телешоу сняли с показа по требованию различных государств с 2015 по 2020 годы.