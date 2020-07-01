Международный литературный конкурс «Коронация слова» объявил на двадцатой, юбилейной церемонии, прошедшей онлайн, победителей в номинации «Романы».

Об этом сообщает Укринформ.

Как объявили учредители конкурса, меценаты Татьяна и Юрий Логуш, первая премия присуждена произведению, которое чрезвычайно бурно обсуждало жюри — «Оля» Ольги Салипы из Хмельницкого. Вторую премию получает произведение «Живые. Вопреки» Ирины Мельниченко и Вадима Геращенко из Киева, третью — «Руина» Василия Красы из Лимана Донецкой области.

Глава жюри в номинации «Романы» профессор София Филоненко отметила, что эти три произведения были выбраны из 18-ти рукописей, которые попали в финал, и все три по-своему представляют различные версии украинской истории.

— Роман «Оля» — это оригинальная биография украинской писательницы Ольги Кобылянской. Этот роман, с одной стороны, разрушает стереотипы, усвоенные из школьных учебников, а с другой — создает новый миф о Кобылянской как героини любовной истории. Роман «Живые. Вопреки» — это углубление в украинскую историю ХХ века, семейная драма семьи, которую раскулачили и выселили на Север. В этом романе полно экспрессивных образов, ярких психологических деталей. Это и горькая правда об украинском прошлом, которую нужно понять, почувствовать и передать своим потомкам. Роман «Руина» — это произведение, которое раскрывает далекое украинское прошлое во всем его разнообразии. Это история, где сплелись разные культуры, этносы, языки и религии. Роман является прекрасным продолжением традиций украинской беллетристики от Андрея Чайковского до Владимиру Малика, — рассказала София Филоненко.

В свою очередь Татьяна Логуш рассказала, что награждение победителей в номинациях «Киносценарии», «Пьесы», «Песенная лирика» будет проходить во Львове на Форуме издателей, а награждение в номинациях «Молодая коронация» и «Детская коронация» — в Киеве в конце сентября или в начале октября. Награждение Гранд-коронации «Битва титанов», где соревнуются победители первых премий состоится на двадцать первой церемонии «Коронации слова» в следующем году.

Однако, по словам Юрия Логуша, всего определено 47 победителей из тысячи рукописей, поступивших на конкурс в этом году. Он пояснил, что все награждения собирались проводить осенью, но в это время состоится Форум издателей во Львове, где «Коронация слова» представляет свои лучшие печатные произведения. Поэтому издатели просили скорее отметить и выдать романы, чтобы успеть на форум в сентябре.

Во время онлайн-церемонии также объявили нынешних обладателей специальных наград «Международное признание» и «Выбор издателей».