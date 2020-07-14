Традиционная летняя ярмарка в селе Великие Сорочинцы Полтавской области не состоится из-за эпидемии коронавируса в Украине. Это произойдет впервые в истории ярмарки.

Об этом говорится в заявлении организаторов в Facebook.

Отмечается, что организаторы сами приняли решение не проводить ярмарку, чтобы обезопасить участников и посетителей ярмарки.

— Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов в отношении Национальной Сорочинской ярмарки продолжается. И поэтому, мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Украине за сутки, 13 июля, обнаружили 638 новых случаев коронавируса. Также известно, что 651 пациент выздоровел, а 14 больных — умерли.