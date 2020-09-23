Украинка Оксана Лынив станет первой женщиной-дирижером в истории самого престижного оперного фестиваля мира в городе Байройте (Германия).

Об этом сообщила директор фестиваля Катарина Вагнер, пишет Deutche Welle со ссылкой на газету Welt.

Руководитель фестиваля, правнучка композитора Катарина Вагнер, до последнего держала в тайне имя дирижера, как главную оперную интригу года.

Сообщается, что Оксана Лынив откроет фестиваль 2021 года оперой «Летучий голландец"», режиссером которой будет россиянин Дмитрий Черняков. Украинка заявила, что есть что-то особенное в том, что она станет первой женщиной, которая будет дирижировать в этом волшебном месте.

— Нет слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую. Это очень волнительно и ответственно одновременно! Такое приглашение - большая честь для меня, — написала Оксана Лынив на своей странице в Facebook.

По информации сайта Оperawire, Оксана Лынив стала первой женщиной-дирижером, которая была назначена в 2017 году главным дирижером Грацской оперы и Грацского филармонического оркестра.

Оксана Лынив родилась в Бродах Львовской области. Училась во Львовском музучилище имени Станислава Людкевича и Львовской государственной музыкальной академии имени Николая Лысенко. Работала на сценах крупнейших оперных театров мира: Баварская государственная опера, Берлинская государственная опера, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Theater an der Wien. С 2008 по 2013 годы возглавляла Одесский оперный театр. Байройтский фестиваль основан в 1876 году Вагнером. Фестиваль проводится ежегодно летом, на нем исполняются музыкальные драмы композитора в специально построенном театре.