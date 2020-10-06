Министерство культуры и информационной политики включило культуру приготовления украинского борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны по рекомендации Экспертного совета при ведомстве.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Это важный шаг в рамках подготовки номинации культуры приготовления борща в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества UNESCO, которую осуществляет Общественная организация «Институт культуры Украины», – говорится в сообщении.

Кулинарный эксперт, председатель общественной организации «Институт культуры Украины» Евгений Клопотенко прокомментировал это событие. Его слова приводит сайт ГО.

— Эта инициатива у меня появилась год назад. Я собрал единомышленников: фольклористов, историков, аналитиков, людей, которые имеют отношение к культурному наследию. Мы объединились в общественную организацией и прошли нелегкий процедурный путь. И сегодня борщ уже в этом списке, – сказал Евгений Клопотенко.

Также сообщается, что в Национальный перечень войдут:

— Технология создания Клембовский рубашки «с цветком»;

— Пасхальное гуляние «Водить Властелина» в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области;

— Борщевская народная вышивка;

— Карпатское лижникарство.

Напомним, в Николаеве фонд культурного наследия официально пополнился еще четырьмя новыми объектами.