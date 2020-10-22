Издательство «Виват» начало печать нового тиража книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса».

Об этом сообщила маркетинговый директор ООО «Виват» Екатерина Аврамчук в Facebook.

Она также обнародовала фото из типографии.

— Новый тираж запустили в печать! А теперь в студию шутка о том, что вечно можно смотреть на три вещи. Об огне и воде вы знаете, а третье – это печать книги «Дело Василия Стуса», — написала Екатерина Аврамчук.

Напомним, 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке, также суд запретил распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Автор книги «Дело Василия Стуса» Вахтанг Кипиани планирует подавать апелляцию на решение Дарницкого райсуда Киева о запрете продавать книгу, в которой упоминается Виктор Медведчук.



