На 87-м году жизни скончался сатирик Михал Жванецкий.

Об этом телеканалу Дождь сообщили близкие друзья сатирика.

В начале октября стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Народный артист России и Украины Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. За это время он написал более 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко, с которыми в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. Жванецкий — автор сборников «Моя Одесса», «Год за два», а также пятитомного «Собрания сочинений».