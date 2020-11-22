Городской совет Венеции решил ввести с 1 января 2022 года «плату за вход» для туристов, которые находятся там меньше одного дня. Так город хочет отбить охоту иностранцев, которые там не остаются и некультурно себя ведут.

Такое решение было принято на заседании в четверг, 20 ноября, передает итальянское информационное агентство ANSA.