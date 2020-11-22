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Городской совет Венеции решил ввести с 1 января 2022 года «плату за вход» для туристов, которые находятся там меньше одного дня. Так город хочет отбить охоту иностранцев, которые там не остаются и некультурно себя ведут.
Такое решение было принято на заседании в четверг, 20 ноября, передает итальянское информационное агентство ANSA.
«Плату за вход» в Венеции будут взимать только с тех туристов, которые не имеют документального подтверждения того, что они останутся по крайней мере на одну ночь. Конкретную сумму платы городская власть будет рассчитывать, исходя из количества туристов.
Введением «платы за вход» в Венеции хотят привлечь туристов вкладывать больше денег в город, а также отвадить от него туристов, приезжающих туда только ради фото и нарушающих общественный порядок — в частности тех, которые купаются в каналах или едят посреди улицы.
В то же время из-за потери доходов от туризма из-за пандемии коронавируса городская власть Венеции отложила введение «платы за вход» до 1 января 2022 года, заявил городской советник по вопросам бюджета и налогов Мишель Зуин.
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Городской совет Венеции решил ввести с 1 января 2022 года «плату за вход» для туристов, которые находятся там меньше одного дня. Так город хочет отбить охоту иностранцев, которые там не остаются и некультурно себя ведут.
Такое решение было принято на заседании в четверг, 20 ноября, передает итальянское информационное агентство ANSA.
«Плату за вход» в Венеции будут взимать только с тех туристов, которые не имеют документального подтверждения того, что они останутся по крайней мере на одну ночь. Конкретную сумму платы городская власть будет рассчитывать, исходя из количества туристов.
Введением «платы за вход» в Венеции хотят привлечь туристов вкладывать больше денег в город, а также отвадить от него туристов, приезжающих туда только ради фото и нарушающих общественный порядок — в частности тех, которые купаются в каналах или едят посреди улицы.
В то же время из-за потери доходов от туризма из-за пандемии коронавируса городская власть Венеции отложила введение «платы за вход» до 1 января 2022 года, заявил городской советник по вопросам бюджета и налогов Мишель Зуин.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов