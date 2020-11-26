Мэр Киева Виталий Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу своих смешных цитат.

Об этом сообщает Украинская Правда.

— Я все же выдал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. На смешные шутки — я не имею в виду так называемые шутки 95 квартала, — заявил Виталий Кличко на презентации книги.

Книга выполнена в компактном формате — гармошки. В нее вошли 14 известных каламбуров Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.

Напомним, что народный депутат Украины VIII созыва Тарас Креминь подготовил к печати книгу «Сто слов об Андрее Антонюке», в которой собраны воспоминания родных, близких и друзей народного художника со всего мира.