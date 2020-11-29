Архитектурное бюро Дэвида Аджайе представило новый проект библиотеки, фасад которой будет сделан из грунта.

Библиотеку имени президента Табо Мбеки построят в Йоханнесбурге, ЮАР, сообщает «Вокруг света. Украина».

Внутри здания разместятся учебные помещения, исследовательские лаборатории, залы для культурного обмена, музей и магазины.

Библиотека будет состоять из восьми полусфер, которые делают ее похожей на зернохранилище. По словам Дэвида Аджайе, такой дизайн служит метафорой, ведь это место станет «столовой для знаний».

Фасады всех полусфер будут сделаны из грунта, остальные материалы также будут экологичными (дерево и камень).

Единственный ненатуральный элемент здания — солнечные панели. Они должны уменьшить общий углеродный след конструкции.

Площадь библиотеки составит 5400 квадратных метров. Представители архитектурного бюро уточняют, что в здании будет находиться архив документов и вещей второго президента ЮАР Табо Мбеки.

Напомним, в Норвегии намерены реализовать масштабный проект строительства первого в мире морского судоходного тоннеля в самой узкой части горного полуострова Стад.