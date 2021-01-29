Картину «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали 92,2 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

Об этом сообщается на странице аукциона в Twitter.

Указывается, что полотно приобрел анонимный покупатель.

«Это новый рекорд для полотен художника», - говорится в сообщении.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, ожидалось, что портрет продадут примерно за 80 миллионов долларов. Эта работа превзошла предыдущий рекорд художника — 10,4 миллиона долларов, установленный в 2013 году.

По мнению ученых, портрет был написан в 1470-1480 годах. Он выполнен темперой на доске из тополя, что характерно для визуальной культуры Флоренции XV века. В руках молодой человек держит медальон с изображением святого, который, вероятно, скопировали с алтарного образа сиенского художника Бартоломео Булгарини.

Бывший владелец полотна купил его в 1982 году более чем за миллион долларов. В течение последних 50 лет картину выставляли в крупнейших музеях, в том числе в Национальной галерее в Лондоне и Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке.