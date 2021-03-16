В Николаеве презентовали сборник стихов и песен ветерана АТО, николаевцы Глеба Бабича.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Сейчас общественный активист, он воевал на востоке больше 5 лет. Поэтому, пережитое изложил в рядках, и делится ими с украинцами.

Презентацию сборника стихов и песен Глеба Бабича устроили в Центральной городской библиотеке имени Кропивницкого. Николаев - родной город поэта и ветерана АТО, а потому знакомство с изданием решил начать с юга.

— Это немного сжатое, но почти представление со стихов и песен, с видео, которое собрана с фронтовых элементов, что накопилось за 5 лет, что я там был. И сегодня мы это покажем, я хочу, чтобы люид почувствовали и не забывали то, что до сих пор происходит, что в стране идет война, - сказал Глеб Бабич.

На презентации присутствовали родители и друзья Глеба Бабича, волонтеры и военнослужащие. Со сцены сам автор зачитывал рядки.

— Это о нашей стране, о наших людях, обо мне, о вас, о всех, - отметил автор.

Сборник вышел в печать в издательстве «Белка», работают по предзаказу. Сейчас тираж составил больше тысячи экземпляров. Часть планируют передать бесплатно в школы и библиотеки.

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