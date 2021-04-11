В Николаевской облгосадминистрации рассматривают возможность покупки здания Дворца культуры «Строителей» для размещения там областной филармонии.

Об этом сообщил советник главы Николаевской ОГА по вопросам культуры Владимир Алексеев.

По его словам, возможная цена здания такая, что «в обморок никто не упадёт».

— Кроме темы музыкального колледжа мы всерьёз хотим купить задние под филармонию — это ДК Строителей. И это не просто слова, — написал Владимир Алексеев.

Он также отметил, что в вопросе покупки здания ДК он заручился также поддержкой городского головы Николаева Александра Сенкевича.

—Так как Филармония физически расположена на территории города, мы уже обсудили с мэром Александром Сенкевичем вопрос о софинансировании — и спасибо позиции мэра — он не стал говорить «что это область, я не при чем» а также пообещал поддержать «не словом, а делом» (читай финансово), — написал Владимир Алексеев.

Советник губернатора также написал, что глава Департамента ЖКХ Сергей Коренев пообещал помочь с благоустройством территории вокруг ДК «Строителей».

— Надеюсь, когда вопрос дойдёт до Депутатов городского и областного советов, они также поддержат вопрос с приобретением здания под Филармонию, которого нет уже 37 лет, — резюмировал Владимир Алексеев.

Отметим, ранее в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» глава Николаевской ОГА Виталий Ким подтвердил, что переговоры о покупке здания ДК действительно ведутся.

— Я подтверждаю, что такие переговоры ведутся. Просчитывается стоимость, от которой в обморок никто не упадет. Кто-то расстроится (из-за цены, — прим.) все остальные, горожане, будут радоваться, — сказал Виталий Ким.

Стоит напомнить, в 2019 году на то время начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации Михаил Димитров уже предлогал купить ДК «Строителей», чтобы разместить там филармонию. Он утверждал, что здание ДК «Строителей» идеально подходит для размещения там филармонии, поскольку его залы имеют хорошую акустику.

Михаил Димитров назвал ориентировочную цену здания — 80 миллионов гривен.

Глава депутатской комиссии Федор Барна тогда отметил, что покупка ДК «Строителей» может обернуться очередной аферой.