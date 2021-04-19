Умер глава Николаевского союза художников Украины Дмитрий Боляков.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Дмитрий Креминь в Facebook.

Дмитрий Боляков был известен как живописец, реставратор, иконописец, график.

В частности, в 2003 году он реставрировал картины в музее имени В. В.Верещагина: И.К. Айвазовский «Пушкин на берегу моря», В.В. Верещагин «Забытый солдат», Ф.П. Чумаков «Христос и юноша».

— Творческий вклад Дмитрия Леонидовича Болякова в культурную жизнь Николаева и Украины очень весомый. Многочисленные выставки в Украине, а также за рубежом имели высокую оценку зрителей и художников, — упоминается о нем на сайте Николаевского союза художников Украины.

Дмитрий Боляков родился в 1956 году в городе Ак-Булак Оренбургской области. Окончил Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша. Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии искусств СССР в 1983 году. Творческий путь начал в 1984 году. Мастер технологии реставрации древнерусской живописи.

Редакция НикВестей приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Болякова…