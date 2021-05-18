В Мариинском парке Киева запустился творческий проект к 150-летнию известного украинского писателя Василия Стефаника.

Об этом передает Литературная Украина.

Посетители могли пройти экскурсию выставкой под открытым небом «СтефаникOnline»

— По отзывам посетителей, мы знаем, что подобные выставки действительно хорошие, ведь, идя по улице, можно узнать что-то новое. Здесь, на коротком промежутке Мариинского парка, можно познакомиться с жизнью Василия Стефаника, узнать интересные факты о нем. Тем самым окунуться в творчество писателя, а затем прочитать хотя бы одну его книгу, — рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Экспозиция «СтефаникOnline» включает в себя семь стендов с последовательным взглядом на жизнь и литературные плоды модернистского автора.

На сцене летнего театра «Ракушка» прошел театральный перформанс «Лучше с моего сердца», созданный на основе новелл и писем Стефаника. В частности, в нем приняли участие Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская-Ванца, Заслуженный артист Украины Юрий Дьяк, актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Роман Ясиновский, украинская постмодернистская писательница и поэтесса Оксана Забужко.

— Я очень мало читаю на сцене и всегда тщательно взвешиваю, готова прочитать этого автора. Мне нравится Стефаник, поэтому, когда получила предложение от режиссера, рискнула. Мне захотелось, — отметила Ирма Витовская-Ванца.

Художественный проект к 150-летию Василия Стефаника организован Минкультом совместно с Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования.

Василий Стефаник (14 мая 1871 - 7 декабря 1936) - украинский классик, мастер экспрессионистской новеллы, общественный деятель, политик. Депутат Австрийского парламента от Королевства Галиции в Вене. После Первой мировой войны проживал в Польше, где и скончался.

Напомним, в пятницу, 10 марта, Центральная городская библиотека имени Марка Кропивницкого организовала встречу николаевцев с известным украинским писателем и филологом Василием Габором.