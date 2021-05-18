Фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week завершился музыкальным концертом под открытым небом. Киевская певица TEYA FLOW и николаевский электронный музыкант VVARMKOLD вместе создали невероятную атмосферу на *8 ПРИЧАЛе.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

«Первый в 2021 году уличный концерт в городе объединил более сотни ценителей душевной атмосферы и настоящей музыкальной глубины. Это был вечер полный экспрессии и электронных сочетаний и экспериментов. Николаевцы открыли для себя молодую украинскую певицу TEYA FLOW, как жгучий микс чувственного вокала, электронной музыки и живых инструментов. Это захватило слушателей и заставило людей двигаться в такт с первых звуков», — говорится в сообщении.

Ее музыка характерна сочетанием различных музыкальных стилей и жанров (synthwave, retrowave, pop). Вместе с командой музыкантов девушка сыграла полуторачасовую программу на фоне фантастического заката над Южным Бугом. Звучали уже известные песни, неоднократно занимавшие верхние строчки чартов Top Shazam Discovery Japan и Top Shazam Ukraine, и совсем новые композиции, которые впервые исполнялись перед публикой. Среди них была работа авторства николаевца Антона Плужника, который выступил саунд продюсером коллектива.

Еще одним открытием вечера для широкой аудитории стал николаевский электронный музыкант VVARMKOLD (Александр Балашов). Это совсем другая сторона музыки на стыке жанров breakbeat, acid, techno, d’n’b и idm.